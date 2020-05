Ieri, în intervalul orar 11.00-14.00, polițiștii suceveni de la „Economic” au dat 20 de amenzi, în cuantum de 69.000 de lei, într-o acțiune pentru prevenirea și combaterea activităților comerciale ilicite. De asemenea, polițiștii au confiscat bunuri în valoare de 720 de lei. În cadrul acțiunii au fost verificați 20 de producători agricoli.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating