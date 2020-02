Vivre, principalul retailer online de mobilier și decorațiuni din România și Europa de Est, confirmă evoluția segmentului home & deco în România prin datele înregistrate în ultima jumătate a anului 2019 și la începutul anului 2020. Aceste date indică o creștere de peste 30% a numărului de căutări în online cu privire la mobilier, decor și accesorii pentru organizare. Interesul se regăsește și în creșterea de peste 27% a valorii comenzilor plasate în ultimele 6 luni pe site-urile Vivre, față de aceeași perioadă a anului precedent.

În acest interval au fost plasate peste 570.000 de comenzi, iar cea mai mare comandă înregistrată în România a fost de 20.989 €. Recordul de trafic a fost atins în noiembrie, când aproximativ 42.000 de utilizatori unici au fost prezenți pe site.

La nivelul anului 2019, Vivre a înregistrat un număr total de 316.316 clienți activi, din care 189.000 au fost clienți noi. S-au procesat peste 2.300.000 de produse ce au fost livrate în România și alte 8 țări, iar cele mai multe vânzări au fost realizate în România, Bulgaria, Ungaria și Croația.

„Anul 2019 a fost despre continuarea migrării clienților din retailul offline în online pe segmentul de home & deco. Acest trend ne-a sprijinit dezvoltarea accelerată și astfel am reușit să îmbogățim ecosistemul Vivre cu peste 189.000 de clienți noi. În 2020 migrarea se va accelera, pe măsură ce piața se va obișnui cu beneficiile comenzilor din confortul propriei locuințe. Această experiență va fi completată de o varietate mai mare de produse, fapt ce va permite clienților să își găsească mult mai ușor articolele care îi reprezintă. Pe acest fundament estimăm că vom depăși numărul de 1 milion de clienți, iar țările de la care avem așteptări mari în acest an sunt Ungaria, Croația și Slovenia.”, a declarat Iulian Vegheș, VP of Marketing.

Începutul lui 2020 continuă evoluția interesului față de segmentul online de home & deco. Doar în ianuarie, Vivre a înregistrat o creștere de aproximativ 31% a numărului de vizitatori față de aceeași lună a anului 2019. Aproximativ 35% din utilizatori au provenit din România. Traficul de pe mobil a continuat creșterea și a depășit 75% din totalul vizitelor pe site-urile și aplicațiile Vivre.

„Anul acesta vom continua trendul ascendent din povestea Vivre, respectiv să creștem mult și sănătos. Investim masiv în operațional și în marketing. Ne concentrăm toate acțiunile pentru a stimula loialitatea față de brand: produse deosebite, experiențe inovatoare și focus pe piața de home & deco.”, a declarat Monica Cadogan, CEO & Co-founder Vivre.