Cu doar un vot împotrivă Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 4 iulie, legea prin care pădurile-parc vor putea să treacă cu titlu gratuit la administrațiile locale. Asta va permite ca Parcul Șipote și Pădurea Zamca însumând aproximativ 150 de hectare să poată fi transferate în proprietatea municipiului Suceava acolo urmând a fi amenajate, așa cum a anunțat primarul Ion Lungu, zone de agrement pentru cetățeni. Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor care a participat la elaborarea proiectului de lege și a prezentat în diferite comisii parlamentare din Senat și Camera Deputaților punctul de vedere al inițiatorilor, a ținut să mulțuească tuturor colegilor săi parlamentari pentru votul dat dar și silvicultorului Gelu Puiu pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului în vederea ducerii la bun sfârșit a acestui proiect.

Angelica Fădor: ”Este primul proiect de lege inițiat și susținut de toți parlamentarii județului Suceava”

”Am susținut cu tărie în Parlament, inițiativa legislativă referitoare la trecerea unor parcuri din administrarea statului în cea locală. Deși această inițiativă a plecat de la problema parcului Șipote din Suceava, ea va avea efecte benefice pentru toate parcurile din țară, lăsate în paragină de Romsilva și care, astfel vor putea fi amenajate, folosite și puse în evidență de consiliile locale și județene din întreaga țară. Este primul proiect de lege inițiat și susținut de toți parlamentarii județului Suceava”, a declarat Fădor. Ea a menționat că pădurile parc nu vor putea fi vândute sau concesionate, fondul forestier nu va fi modificat, iar toate proiectele de amenajare ale acestor parcuri se vor face în baza unor avize de la instituțiile statului. ”Sucevenii vor avea parte de un parc civilizat, în care să se plimbe în siguranță iar Șipote va devini o oază de liniște și relaxare în municipiul Suceava”, a conchis parlamentarul liberal. După promulgarea legii, trebuie ca Primăria să solicite transferul pădurii de la Romsilva, iar Guvernul să emită o hotărîre în acest sens.