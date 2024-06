Orașul Vicovu de Sus este una dintre localitățile județului Suceava care în ultimii trei ani și jumătate a s-a dezvoltat din toate punctele de vedere, având în momentul de față proiecte în implementare de peste 80 de milioane de euro. Acest lucru s-a întâmplat după ce la conducerea primăriei a venit liberalul Vasile Iliuț, cel care alături de echipa din jurul său a reușit să atragă fonduri europene și guvernamentale din toate sursele de finanțare disponibile. Vasile Iliuț spune că în această perioadă de campanie nu a dorit „să încarce” rețelele de socializare cu realizările din acest mandat, considerând că „realizările mele s-au văzut din a doua zi de când am venit la Primăria orașului Vicovu de Sus”. Primarul Iliuț îi asigură însă pe locuitorii din Vicovu de Sus că dezvoltarea orașului nu se va opri aici, având proiecte pe termen scurt, mediu și lung. „Pe termen scurt sunt deja peste 80 de milioane de euro care sunt în implementare și lucrăm la ele. Pe termen mediu vor fi peste 100 de milioane de euro și pe termen lung, undeva până în 10 ani, vorbim de peste 200 de milioane de euro”, a spus Vasile Iliuț. El a ținut să amintească că printre proiectele mari care se realizează în Vicovu de Sus sunt cele pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, numai acesta fiind de 30 de milioane de euro, dar și noua centură a orașului, construcția de trotuare și piste de bicicletă, modernizarea drumurilor, dar și un alt mare proiect, construcția unui drum paralel cu granița cu Ucraina care va ajunge în viitoarea autostradă A7, investiție la care o contribuție esențială a avut-o președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Vasile Iliuț a amintit și de marele proiect pentru construcția unei rețele de distribuția a gazului metan în orașul Vicovu de Sus. „Acesta este un proiect în care noi suntem lider și în care mai sunt și comunele Mușenița, Bilca și Vicovu de Jos. Și tot datorită domnului președinte Gheorghe Flutur am primit deja peste 42 milioane de lei pentru acest proiect și în primă faza am scos la licitație concesiunea și vom scoate proiectarea și execuția pe gaz metan. Sperăm ca anul viitor să venim cu acea magistrală de distribuție. Este o investiție extrem de importantă pentru noi și pentru întreaga zonă, pentru că investitorii care vin au nevoie de gaz metan și de toate utilitățile”, a arătat primarul din Vicovu de Sus.

Vasile Iliuț a ținut să le transmită locuitorilor orașului că pentru a putea continua dezvoltarea orașului are nevoie de o echipă PNL puternică alături de el, atât de consilieri locali, cât și de consilieri județeni, dar în mod special de un președinte liberal la conducerea județului, în persoana lui Gheorghe Flutur.

„Vicovu de Sus este pe mâini bune și ne-am dat tot interesul să facem lucruri foarte bune pentru vicoveni. Tot ce s-a făcut, lucruri esențiale și de valoare pentru oraș, s-a făcut transparent față de cetățeni. Și pentru ca aceste investiții să continue, îndemn populația orașului Vicovu de Sus, oamenii de suflet să meargă în continuare să voteze, să iasă la vot și să aibă încredere în noi. Oamenii să voteze, să voteze echipa mea, să aibă încredere. Este foarte important ca un primar să aibă echipa lui pentru ca în orice situație să se poată mobiliza rapid pentru orice proiect de dezvoltare care trebuie depus la finanțare. Pentru o ședință pe care nu o putem ține pentru un anume proiect putem să pierdem și patru ani la finanțare. De asta este important ca primarul să aibă echipa lui, oameni cu cine lucra. Și țin să precizez că în toți acești ani am avut oameni profesioniști care au lucrat în toate proiectele pe care le-am avut și lucrăm la maxim cu toți angajații din primărie”, a transmis Vasile Iliuț.

În continuare el a ținut să prezinte în detaliul atât proiectele finalizate, aflate în implementare și cele pe care le are în vedere pentru următorii ani.

Astfel, Primarul din Vicovu de Sus a spus că împreună cu voi vicovenii a realizat în mai puțin de un mandat următoarele investiții:

Modernizarea prin betonare sau asfaltare a străzilor: Calea Cernăuți, Fermei, Unirii, Romană, Câmpului, Gării, Măgura, Zorilor, Horia;

Refacerea străzilor: Ion Nistor, Mihai Eminescu, Obcinii, George Călinescu, Victoriei;

Amenajarea de trotuare și realizarea rețelei de iluminat pietonal led multicolor în localitatea Bivolărie;

Modernizarea rețelei de iluminat public în Bivolărie și pe străzile Calea Cernăuți și Ștefan cel Mare;

Construirea unei grădinițe cu program prelungit;

Dotarea celor 5 unități de învățământ preuniversitar cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice;

Modernizarea corpului 2 al Școlii Gimnaziale nr. 1;

Înființarea Clubului Sportiv Vicovu de Sus;

Amenajarea unui teren de fotbal cu gazon artificial;

Inițierea și desfășurarea de activități cultural-artistice, sportive, sociale, educative și religioase menite să promoveze orașul la nivel național;

Elaborarea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă al orașului Vicovu de Sus;

Construirea unei hale auto pentru utilajele primăriei și modernizarea sediului primăriei orașului Vicovu de Sus;

Construirea unui grup sanitar în piața mixtă a orașului Vicovu de Sus;

Achiziționarea și distribuirea de pubele gospodăriilor din orașul Vicovu de Sus;

Achiziționarea unei autoutilitare și a unui buldoexcavator pentru întreținerea domeniului public al orașului Vicovu de Sus;

Redeschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus – Crasna.

Vasile Iliuț a arătat că în curs de implementare sunt următoarele proiecte:

Extinderea rețelelor de apă și construcția rețelelor de apă uzată;

Înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale;

Construirea unei rute ocolitoare a orașului Vicovu de Sus pentru fluidizarea traficului rutier;

Amenajarea și modernizarea de șosele pe traseele de transport public local (18 km);

Înființarea unui Centru de Colectare prin Aport Voluntar care să asigure colectarea separată a deșeurilor;

Înființarea a 25 de insule ecologice digitalizate;

Construirea și dotarea unui ambulatoriu de screening în orașul Vicovu de Sus;

Construirea si dotarea unei școli gimnaziale cu 12 săli de clasă;

Construirea, echiparea și operaționalizarea primei creșe în orașul Vicovu de Sus;

Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al orașului Vicovu de Sus;

Reabilitarea moderată a 8 clădiri publice;

Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete aferente străzilor: Calea Bucovinei, Calea Cernăuți, Ștefan cel Mare precum și în Lunca Sucevei;

Organizarea transportului public nepoluant la nivelul orașului (10 microbuze și 2 autobuze electrice) și înființarea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice;

Organizarea unui centru de control și monitorizare a traficului în orașul Vicovu de Sus;

Realizarea unui sistem integrat de semafoare interconectate în orașul Vicovu de Sus;

Digitalizarea transportului public în orașul Vicovu de Sus;

Înființarea unui parc fotovoltaic care să asigure necesarul de energie pentru întreg orașul;

Extinderea rețelelor electrice și eficientizarea sistemului de iluminat public.

În același timp, Vasile Iliuț a dat asigurări că dacă în mai puțin de un mandat a reușit să aducă orașul Vicovu de Sus “pe drumul cel bun”, alături de echipa sa, în mod sigur în următorii 4 ani se vor realiza următoarele proiecte:

Modernizarea tuturor drumurilor de interes local;

Amenajarea și modernizarea de trotuare și parcări;

Amenajarea de stații inteligente de așteptare pentru călători;

Construirea și dotarea unei remize de pompieri pentru situații de urgență;

Construirea și dotarea unei biblioteci în aer liber și a unui teatru de vară destinat activităților culturale;

Construirea unui bazin de înot didactic;

Construirea și dotarea sălilor de sport în cadrul fiecarei unități de învățământ;

Amenajarea de spații recreative și locuri de joacă;

Reabilitarea esplanadei centrale a orașului;

Amenajarea zonei de promenadă pe digul din proximitatea râului Suceava;

Reabilitarea Casei Memoriale Ion Nistor;

Trecerea în subteran a cablurilor;

Construirea unui nou drum național între viitoarea autostradă A7 și Vama Vicovu de Sus în cadrul proiectului „Drum de legătură Autostrada A7 – PTF Climăuți – PTF Vicovu de Sus”;

Digitalizarea administrației și a serviciilor publice.

“Prin investiții în infrastructură, sănătate, mediu și educație, ne propunem să oferim locuitorilor orașului Vicovu de Sus un mediu mai bun de viață și noi oportunități.”

În final el a prezentat și echipa PNL Vicovu de Sus pentru Consiliul Local:

Iliuț Vasile – economist/antreprenor

Gheorghiță Constantin – jurist

Schipor Adrian-Arcadie – economist

Poleucă Gheorghe – antreprenor

Pitic Ovidiu – antreprenor

Mironescu Daniel-Victor – economist

Boștiog Ilie – inspector CFR

Cornea Ileana – antreprenor

Negru Adriana Petronela – inginer

Chelba Daniel – antreprenor

Bîru Dimitrie – profesor

Parasca Gheorghe – tehnician silvic

Mandici Alexandra – profesor

Schipor Vasile – profesor/director Casa de Cultură

Bodale Liviu Beniamin – economist/antreprenor

Boghian Ilie Iulian – constructor

Bodîrlău Ioan – tâmplar

Chirilă Vasile – tâmplar

Ilaș Gheorghe – horticultor

Bilibou Petru Sandel – zidar/tâmplar

Pleșca Gheorghe – agricultor

Cornea Constantin – pensionar