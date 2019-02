În zona ANL Metro din Suceava, Agenția Națională pentru Locuințe va construi un bloc turn cu nouă etaje. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat că blocul va cuprinde locuințe de necesitate și ar putea dispune de parcare subterană. El a menționat că acum este perioada de obținere a avizelor pentru realizarea investiției, iar banii pentru elaborarea studiului de fezabilitate au fost aprobați deja de Consiliul Local. La ora actuală în zona ANL Metro sînt cîteva blocuri cu 200 de locuințe sociale și pentru tineri.

