În cadrul proiectului multianual, miercuri, 26 octombrie 2022, au fost demarate în zona pietonalului din centrul municipiului Rădăuți lucrările de schimbare a conductelor de apă și canalizare, a anunțat primarul Bogdan Loghin. El a arătat că această lucrare reprezintă o necesitate deoarece în această zonă, locuitorii și beneficiarii ei, nu sunt racordați la un sistem public de canalizare, iar rețeaua de apă existentă, necesită înlocuire. ”Pentru clarificarea demersurilor administrative care sunt la zi și conforme cu legislația în vigoare, dezmințind în același timp orice fake news apărut în spațiul on-line, precizăm că aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți acestei lucrări, se regăsesc în HCL nr. 103 din 14.04.2022, iar includerea obiectivului în lista de investiții și demararea procedurii de achiziție, au fost efectuate în baza poziției 12/3 din lista de investiții, conform HCL nr. 209 din 30.08.2022. Pe lângă aceste hotărâri de Consiliu Local, există și Autorizația de construcție nr. 186 din 15 iulie 2022.

Valoarea acestor lucrări se ridică la aproximamtiv 450.000 lei, iar S.C Servicii Comunale S.A, ne asigură că dacă vremea le permite, vor finaliza aceste lucrări în cel mai scurt timp posibil. Granitul care a fost scos de pe respectiva porțiune, se regăsește pe lista de inventariere a departamentului tehnic, procedându-se la scoaterea lui pentru a se evita distrugerea acestuia. Aceste precizări le fac pentru informarea corectă a cetățenilor nu pentru cei care mai devreme nu le înfloreau ibiscușii, celor care în momentul în care am montat tabla de cupru nu era deja oxidată, celor care se supără că încă sunt înfloriți ibiscușii șamd”, a spus Loghin, care a adăugat: ”Mi-am exprimat întotdeauna opinia că acesta nu seamănă cu un pietonal. Adică așa cîțiva metri de pavaj pus așa cum a fost pus și de granit nu îl consider un pietonal reprezentativ pentru pretențiile municipiului Rădăuți și ale rădăuțenilor”. El a ținut să sublinieze că ”așa ca niciodată Primăria Rădăuți a ajuns la o execuție bugetară extraordinară. Cu alte cuvinte tot ceea ce ne-am propus am și rezolvat. Este un lucru foarte mare și vreau să vă asigur în continuare că nu voi apleca urechea răutăcioșilor și celor care întotdeauna au ceva de spus contrar voinței Consiliului Local”.

La rândul său, directorul SC Servicii Comunale SA, Adi Jecalo, a subliniat că lucrarea din centrul Rădăuțiului era extrem de necesară. ”Era necesară pentru că eram solicitați săptămânal să venim să vidanjăm. După ce vom face această lucrare nu vor fi mai solicitări pentru vidanjare. Era foarte greu pentru că nu se putea interveni oricând pentru că în centru e aglomerație mare, e circulație mare și era foarte complicat să intervenim cu vidanja”, a spus Jecalo.