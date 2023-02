Un enoriaș din județul Suceava i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, nemulțumit fiind de cei doi preoți din comună care au doctorat dar care nu au capacitatea de a vorbi liber în fața oamenilor fără foița copiată de pe internet. ”Mai zilele trecute răspundeați unei doamne care era nemulțumită că preotul paroh din localitate e slab pregătit în ceea ce privește buna desfășurare a slujbelor, iar dumneavoastră ați adus ca argument CV-ul preotului care avea o înșiruire de titluri, facultăți, mastere și doctorat. Oare ce importantă are doctoratul dacă respectiva persoana nu are nicio pricepere în ceea ce privește preoția? Fapt concret, și la mine în parohie sunt 2 preoți, ambii destul de tineri, cu doctorate bine-nțeles, că e la modă, dar în realitate nu au capacitatea de a vorbi liber în fața oamenilor nici două cuvinte fără foița copiată de pe internet. Și așa am decis să las „doctorii“ cu ale lor și să merg ori de câte ori este nevoie la o mănăstire din apropiere, unde chiar simți că este săvârșită Sfânta Liturghie”, a scris enoriașul.

”Preotul reclamat de doamna respectivă este un preot foarte bine pregătit, care știe rânduiala slujbelor, pentru că de mic a fost în altar, bunicul său fiind la rândul său preot. Prin elaborarea și structurarea predicilor preoții dumneavoastră își arată respectul față de păstoriți. Și Papa, și Patriarhul Ecumenic își citesc cuvântările și nu este nicio rușine. Decât să improvizezi, decât să te rătăcești printre cuvinte în căutarea unei idei, mai bine este să vii cu predici elaborate. Sunt profesori universitari care citesc cursul și nu este nicio rușine. Mai mult, harul preotului nu stă doar în frumusețea cuvântărilor rostite. Cât despre importanța unui doctorat, numai cel care a scris o teză de doctorat știe cât de relevant este acesta. Dacă preferați să mergeți la o mănăstire și nu la biserica parohiei din care faceți parte nu înseamnă că sunteți îndreptățit să încălcați disciplina bisericească și să invitați pe alți preoți pentru a vă face serviciile religioase”, a răspuns IPS Calinic.