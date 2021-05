Luni, 31 mai, ora 12:00, a avut loc prima conferință de presă în format fizic a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu din acest an, în sediul Agenției Teatrale de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, recent renovat. Alături de Constantin Chiriac, Director General TNRS și Președinte FITS, s-a aflat arhitectul Dorin Ștefan Adam, responsabil de noua identitate a Agenției Teatrale.

Printre subiectele principale ale acestei întâlniri s-au numărat: programul din luna iunie al Naționalului sibian, atât pe scenă, cât și pe rețelele de socializare; noile producții ale Scenei Digitale, precum și proiectul „Teatru la cinema” (realizat de TNRS în colaborare cu Asociația EXPLOSGC și cu Multiplexul CineGOLD). De asemenea, un subiect important a vizat reprezentația spectacolului „Faust” din luna iunie. Nu în ultimul rând, prezentarea celor opt „stelari” care vor poposi pe Aleea Celebrităților în cadrul FITS 2021 a reprezentat un punct de interes pentru participanți..

233 de ani de teatru la Sibiu

În 1 iunie 2021, Naționalul sibian celebrează 233 de ani, de existență cu o serie de evenimente speciale, difuzate gratuit online pe pagina de Facebook TNRS și cea a Secției Germane. „Tradiții TO GO” va deschide programul de la ora 10:00 cu un episod special, iar de la ora 21:00 actorii TNRS vor prezenta online o serie de 23 de momente artistice dedicate frumosului universal. Darurile teatrale vor fi prezentate atât în limba română, cât și în limbile engleză, germană, franceză și maghiară.

PROGRAM SPECIAL 1 iunie

Ora 10:00

„Tradiții TO GO” – Episod special

Ora 21:00

1) Pali Vecsei – fragment muzical nr. 1 din spectacolul „Platonov”, compoziția Vasile Șirli

2) Mihai Coman – „Gânduri despre teatru” – diverse personalități – Mircea Albulescu, Tudor Mușatescu, Alexander Hausvater, Maria Filotti, Federico Garcia Lorca, Emil Cioran, Oscar Wilde, Petre Țuțea, Stela Popescu, George Bernard Shaw, Platon, Silviu Purcărete, H. Heine, Seneca, Alexa Visarion, Eugenio Barba, Peter Brook

3) Ofelia Popii – fragment din „Spațiul gol”, de Peter Brook

4) Marian Râlea – „Unde merg clovnii…”

5) Gabriela Pîrliţeanu – „Actorii”, de Marin Sorescu

6) Emőke Boldizsár – „O zi din viața unui actor” (în limba maghiară)

7) Diana Fufezan – „A doua fabula biblică”, de Aurel Baranga

8) Pali Vecsei – fragment muzical nr. 2 din spectacolul „Platonov”, compoziția Vasile Șirli

9) Ioan Paraschiv – „Primul meu catharsis”

10) Cătălin Neghină – „Romanța automobilului”, de George Topârceanu

11) Cristina Ragos – „El și Ea”, de Radu Stanca

12) Andrei Gîlcescu – „Cântec de leagăn”

13) Fabiola Petri – „Goethe Vorspiel” (în limba germană)

14) Yannick Becker – Mesaj de Ziua Mondială a Teatrului, Simon McBurney (în limba germană)

15) Ciprian Scurtea – monolog din „Hamlet”, de William Shakespeare

16) Ștefan Tunsoiu – „Artistul”, de Oscar Wilde

17) Veronica Arizancu – „Between action and cut” (în limba engleză)

18) Daniel Plier – „Message urgent” (în limba franceză)

19) Johanna Adam – citate din B. Brecht (în limba germană)

20) Mariana Mihu Pliear – Ranevskaia Liubov Andreevna, monolog din „Livada de vișini”, de A. P. Cehov

21) Neacșu Adrian – „Împăratul mare și Împăratul Mic”, de Marta Cozmin

22) Viorel Rață – „Shakespeare”, de Marin Sorescu

23) Ioana Blaga Frunzescu – „As I began to love myself”, Charlie Chaplin (în limba engleză)

24) Cristina Stoleriu – „Urare în vis”

25) Pali Vecsei – fragment muzical nr. 3 din spectacolul „Platonov”, compoziția Vasile Sirli

„Teatru la cinema” aduce Scena Digitală pe marile ecrane, din 8 iunie 2021

După succesul Scenei Digitale, care a atras abonați din întreaga lume și vizualizări record, filmul „Cea mai frumoasă zi”, regizat de Ofelia Popii, va inaugura marți, 8 iunie 2021, cel mai nou proiect al Naționalului sibian, realizat în colaborare cu Asociația EXPLOSGC și cu Multiplexul CineGOLD. Începând cu luna iunie, iubitorii teatrului și filmului se pot bucura de producțiile Scenei Digitale în confortul sălilor CineGOLD din Promenada Mall Sibiu. La proiecția de deschidere, spectatorii vor avea parte de o sesiune de autografe cu îndrăgita actriță Ofelia Popii, dar și cu actorii din distribuția filmului „Cea mai frumoasă zi” – Ciprian Scurtea și Adrian Matioc. Costul unui bilet este în valoare de 28 de lei și poate fi achiziționat fie la intrarea în sălile de cinema, fie online folosind aplicația CineGOLD.ro. Acesta este doar un prim pas către a ajunge la un public cât mai divers prin intermediul marilor ecrane.

TEATRU LA CINEMA

Program iunie 2021

Marți, 8 iunie 2021

Ora 19:00

„Cea mai frumoasă zi” – regia Ofelia Popii

Marți, 15 iunie 2021

Ora 19:00

„Femei” – concept semnat Raluca Iani

Marți, 22 iunie 2021

Ora 19:00

„Mici crime conjugale” – de Mariana Cămărășan și Amalia Florina Iorgoiu

Marți, 29 iunie 2021

Ora 19:00

„Orb de mină” – regia Bogdan Sărătean

Reprezentația „Faust” cu numărul 250 va avea loc în 12 iunie 2021

Prima reprezentație „Faust” din 2021 va avea loc pe 12 iunie, la Fabrica de Cultură IACM Construcții Sibiu, de la ora 19:00. Multi-premiat atât în România, cât și în străinătate, „Faust”, în regia lui Silviu Purcărete, este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate spectacole de teatru românești de pe întreg mapamondul. Spectacolul care a ajuns la 250 de reprezentaţii invită publicul la o experienţă puternică despre cunoaştere, credinţă, durere şi iubire. Evenimentul se va desfășura în condiții impuse de reglementările specifice contextului pandemic actual, însă care nu vor eclipsa momente importante din spectacol, precum Noaptea Valpurgiei. Locurile în sală vor fi ocupate în proporție de 70%, iar biletele vor putea fi achiziționate după 5 iunie 2021.

Opt noi „stele” își vor găsi un loc pe Aleea Celebrităților, în FITS 2021

Deja o tradiție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu care celebrează excelența la nivel internațional în sfera Teatru și Artele spectacolului, Aleea Celebrităților a pregătit pentru ediția din acest an încă 8 stele care își așteaptă posesorii.

Prima stea îi revine lui Yoshi Oida – unul dintre cei mai importanți actori și regizori japonezi ai momentului și primul membru în compania internațională de teatru a lui Peter Brook. Specialist în tehnicile Noh, Kabuki și Bunraku, Yoshi Oida este o figură emblematică în spațiul european occidental, devenind în 2013 Comandor al Ordinului Artelor și Literelor, Franța. Yoshi Oida poate fi văzut în cadrul FITS 2021 într-un spectacol jucat și transmis de pe scena sibiană, precum și într-o conferință specială.

Israel Galván este a doua stea care se instalează pe Aleea Celebrităților. Renumitul dansator și coregraf originar din Spania a devenit cunoscut prin stilul său aparte care revitalizează tehnicile dansului flamenco, îmbinând tradiția cu modalități inedite de a transpune în dans aspecte delicate ale realității contemporane. A devenit în 2016 Ofițer al Ordinului Artelor și Literelor în Franța.

A treia stea îi este oferită lui Helmut Stürmer, scenograful de origine română devenit cunoscut la nivel internațional prin forța impresionantă a artei sale. Viziunea sa artistică manifestată deseori în decoruri ce oferă paliere subtile de acces în psihologia personajelor a contribuit la crearea mai multor spectacole de succes, printre care se numără și celebrul „Faust” semnat de Silviu Purcărete.

Cea de-a patra stea îi revine lui Denis O’Hare, bine-cunoscutul actor și scriitor american care a apărut în filme precum „Dallas Buyers Club”, „Late Night”, „21 Grams”, „Milk” sau „The Changeling”. A făcut parte, de asemenea, din distribuția unor seriale extrem de populare, printre care „American Horror Story” și „True Blood”. A câștigat un Tony Award pentru rolul său jucat în piesa „Take Me Out”, de Richard Greenberg. Este coautor al piesei „An Iliad”, pentru care a primit un OBIE Award.

Charlotte Rampling este a cincea stea care vine să se instaleze pe Aleea Celebrităților în acest an. Recunoscută drept una dintre actrițele emblematice ale cinematografiei europene, Charlotte Rampling s-a afirmat la nivel internațional prin rolurile sale în filme precum „The Night Porter” (1974), „The Flesh of the Orchid” (1975), „Under the Sand” (2000) sau „45 Years” (2015). A primit numeroase nominalizări la Premiile Emmy, Golden Globe, César și Oscar și a câștigat Premiul Festivalului de Film de la Berlin și Premiul Academiei Europene de Film pentru cea mai bună actriță. În anul 2000, a primit Ordinul Imperiului Britanic. Charlotte Rampling va fi prezentă la Sibiu, unde o puteți vedea într-unul din spectacolele invitate la FITS 2021.

A șasea stea îi revine lui Akram Khan, unul dintre cei mai apreciați coregrafi ai momentului. Creațiile sale se bazează pe explorarea diferitelor culturi și discursuri artistice, care implică deseori tehnologia. A colaborat cu mai artiști precum Sidi Larbi Cherkaoui, Israel Galván, Kylie Minogue și Florence and the Machine. De asemenea, artistul va fi prezent în FITS 2021 cu un spectacol de dans.

Jan Lauwers este următoarea stea care se alătură Aleii Celebrităților în acest an. A devenit faimos prin munca sa alături de Needcompany, pe care a fundat-o în 1986 și cu care a creat spectacole experimentale, postdramatice, la limita dintre ficțiune și (auto)biografie. Pentru întreaga sa carieră, Jan Lauwers a fost recompensat în 2014 cu Leul de Aur la Bienala de la Veneția.

María Pagés este a opta stea care poposește la Sibiu în acest an. Dansatoare și coregrafă recunoscută la nivel internațional, María Pagés are meritul de a fi contribuit decisiv la reafirmarea flamencoului pe scena actuală. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu mai multe personalități din domenii variate, precum Mikhail Baryshnikov, Sidi Larbi Cherkaoui, Plácido Domingo sau José Saramago.