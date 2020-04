Încă 10 decese cauzate de COVID-19 au fost înregistrate la nivel național. Este vorba de persoane cu vârste cuprinse între 32 și 86 de ani din București, Galați, Sibiu, Neamț, Timiș și Argeș.

Deces 632

Bărbat, 57 ani din municipiul București.

Data internarii: 10.04.2020 la Spitalul Universitar de Urgență București, transferat în 21.04.2020 la Spitalul de Boli Infecțioase Colentina (modificari Rx pulmonare).

Data confirmării: 21.04.2020.

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: ciroză, insuficiență hepatică.

Deces 633

Femeie, 86 ani din județul Galați, asistat Cămin de bătrâni

Data internării: 10.04.2020 la Spitalul de Boli Infecțioase Galați.

Data recoltării: 05.04.2020.

Data confirmării: 07.04.2020.

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: demență Alzheimer.

Deces 634

Femeie, 82 ani din municipiul București.

Internată în Spitalul Județean de Urgență Ilfov în 23.04.2020, transfer în Spitalul Colentina în data

de 24.04.2020.

Recoltat in data de 24.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 24.04.2020.

Decedat în data de 27.04.2020.

Comorbidități: afecțiuni cardiovasculare.

Deces 635

Femeie, 63 ani din județul Sibiu.

Internată în 23.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu-Secția Medicală, transferată în 26.04.2020 în ATI.

Data recoltării: 23.04.2020.

Data confirmării: 23. 04.2020.

Data decesului: 27.04.2020.

Comorbidități:Diabet zaharat tip II, Obezitate, BPOC, Insuficiență cardiacă.

congestivă, Boală cronică neurologică.

Deces 636

Femeie, 63 ani din județul Neamț.

A fost internată în perioada 6-16.04.2020 în Spitalul Orășenesc Bicaz-Oncologie-Paleație, transferată în 16.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț.

Data recoltării: 13.04.2020.

Data confirmării: 14.04.2020.

Data decesului: 26.04.2020.

Comorbidități: Neoplasm de col uterin std IV, Anemie, Escare de decubit.

Deces 637

Bărbat, 70 ani din județul Timiș.

Internat în data de 18.02.2020 la Spitalul Județean de Urgență Timișoara-Neurologie.

Recoltat in data de 22.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 27.04.2020.

Decedat în data de 23.04.2020.

Comorbidități: Spodilodiscita, Ascita.

Deces 638

Bărbat, 32 ani din județul Argeș.

Internat în data de 18.02.2020 la Spitalul Județean de Urgență Pitești – Gastroenterologie.

Recoltat în data de 26.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 27.04.2020.

Decedat în data de 26.04.2020.

Comorbidități: Ciroză hepatică cu virus B, Ascita, Hemoragie digestiva superioară prin ruptură de varice esofagiene.

Deces 639

Femeie, 61 ani din județul Neamț.

Internata în data de 13.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț-Nefrologie, în 23.04.2020 transferată în ATI intubată și ventilată mecanic.

Recoltare în data de 13.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 16.04.2020.

Decedată în data de 27.04.2020.

Comorbidități: Boală renală cronică-dializă, Diabet zaharat tip II, Nefropatie diabetica, HTA std III, ICC sd III, Sindrom anemic.

Deces 640

Bărbat, 82 ani din municipiul București.

Internat în data de 16.03.2020 în Spitalul Universitar de Urgență București -Cardiologie pentru înlocuire stimulator cardiac. Transfer în Spitalul Colentina în data de 07.04.2020.

Recoltat în data de 05.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020.

Decedat în data de 25.04.2020.

Comorbidități: BPOC, Boală renală cronică, Neoplasm vezical și de prostată.

Deces 641

Femeie, 77 ani din municipiul București.

Internată în data de 28.03.2020 în Spitalul Sf. Pantelimon pentru Hematom subdural secundar și AVC ischemic. Transfer în Spitalul Colentina în 17.04.2020- ATI intubată și ventilată mecanic.

Recoltat în data de 14.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 14.04.2020.

Decedat în data de 27.04.2020.

Comorbidități: AVC ischemic, TCC, Hematom subdural, HTA, afecțiuni cardiovasculare, obezitate.