Începând de astăzi, în Suceava au devenit funcționale încă șapte stații cu câte două puncte de încărcare ultrarapide a autovehiculelor electrice. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat că investiția a costat peste 920.000 de lei, din care 10% a reprezentat contribuția municipalității. Restul finanțării a fost asigurat de Administrația Fondului pentru Mediu. Viceprimarul a menționat că în parcarea Hotelului „Bucovina” și în zona Patinoarului de pe strada Universității au fost montate câte două stații. Câte o stație a fost instalată într-o laterală a clădirii Teatrului „Matei Vișniec”, în spatele Complexului Comercial „Bucovina” și în zona fostului „Centrofarm”, de pe strada Gheorghe Doja.

Viceprimarul Harșovschi a amintit că în urma implementării unui proiect pe fonduri elvețiene, în oraș funcționează de câțiva ani 28 de stații de încărcare a mașinilor electrice, din care 14 standard și 14 rapide. Totodată, el a precizat că municipalitatea vrea să atragă fonduri pentru montarea a încă 15 stații rapide de încărcare: opt în parcarea Hotelului „Bucovina”, patru în parcarea Primăriei și trei pe strada Calea Burdujeni. La nivelul Sucevei sunt înmatriculate 197 de mașini electrice, pentru care s-au distribuit carduri pentru încărcare. Lucian Harșovschi a subliniat că numărul mașinilor a crescut după apariția „Dacia Spring”.