Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că în cursul zilei de astăzi, 4 aprilie, 10 medici militari, de diferite specialităţi, anestezie, boli infecţioase, pneumologie, medicină internă, cardiologie, radiologie, chirurgie generală, ortopedie traumatologică, gastroenterologie şi medicină de urgenţă, precum şi 10 subofiţeri sanitari din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca au plecat spre municipiul Suceava pentru o perioada de 2 săptămâni, aceştia urmând să asigure continuitatea în unitatea medicală suceveană. După această perioadă, personalul medical va fi înlocuit cu o altă echipă din cadrul aceleiași unități medicale clujene. Echipa medicală trimisă în sprijin va participa la asigurarea continuității asistenței medicale pentru pacienții internați covid pozitiv, deoarece medicii din spitalul sucevean sunt în mare parte contaminați. Cazarea şi hrana personalului detașat la Suceava vor fi asigurate gratuit prin grija autorităţilor locale.

„Prin eforturile conjugate ale noii echipe manageriale şi al echipei de medici venită în sprijinul acesteia se încearcă reoperaţionalizarea din punct de vedere medical a Spitalului Judeţean de Urgenţă din municipiul Suceava pentru toate tipurile de urgențe medicale și chirurgicale, indiferent dacă apar la pacienții neinfectați sau cei infectați cu noul coronavirus.

De asemenea, au fost luate toate măsurile pentru asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare pentru o funcţionare la parametri optimi a facilităţii medicale din municipiul Suceava”, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.