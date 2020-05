Încă 20 de persoane au murit din cauza coronavirusului numărul deceselor la nivel național ajungînd la 1036. Printre acestea se numără un tânăr de 27 de ani din Sibiu și un bărbat de 39 de ani din Botoșani.

Deces 1017

Femeie, 51 ani, județ Bacău.

Dată confirmare: 04.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: HTA, Obezitate

Deces 1018

Bărbat, 27 ani, județ Sibiu.

Dată confirmare:10.05.2020.

Dată deces:13.05.2020.

Comorbidități: retard psihic, hepatopatie, BPOC, anemie

Deces 1019

Femeie, 81 ani, județ Dâmbovița.

Dată confirmare: 09.05.2020.

Dată deces: 11.05.2020.

Comorbidități: HTA, Fibrilație atriala, AVC sechelar

Deces 1020

Femeie, 77 ani, județ Constanța.

Dată confirmare: 02.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: AVC hemoragic

Deces 1021

Bărbat, 62 ani, județ Hunedoara.

Dată confirmare: 27.04.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: HTA, sindrom hepato-renal, cardiopatie ischemică cronică, angină pectorala, insuficiență cardiacă.

Deces 1022

Bărbat, 50 ani, județ Hunedoara.

Dată confirmare: 08.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: HTA, obezitate, psihiza discordanta, anemie.

Deces 1023

Bărbat, 48 ani, județ Mureș.

Dată confirmare: 04.05.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: Cardiopatie ischemică, angină pectorală, insuficiență ventriculară stangă, HTA, artiopatie obliteranta membre inferioare.

Deces 1024

Femeie, 72 ani, județ Timiș.

Dată confirmare: 02.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: HTA, astm bronsic, rinichi unic chirurgical, bloc major de ramură dreaptă, cardiopatie ischemică.

Deces 1025

Femeie, 78 ani, județ Vrancea.

Dată confirmare: 13.04.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: diabet zaharat tip 2, aterioscleroza extinsa membrul inferior drept, demență mixtă.

Deces 1026

Bărbat, 39 ani, județ Botoșani.

Dată confirmare: 12.05.2020 -probă necroptică.

Dată deces: 09.05.2020.

Comorbidități: obezitate, HTA.

Deces 1027

Bărbat, 58 ani, județ Botoșani.

Dată confirmare: 11.05.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: Insuficiență cardiacă cronică, diabet zaharat tip II, infarct miocardic.

Deces 1028

Femeie, 63 ani, județ Alba.

Dată confirmare: 09.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități:Insuficiență renală cronică, epilepsie, accident vascular sechelar, epilepsie, diabet zaharat tip II, gonartroza operată.

Link: contact cazuri confirmate, cămin social Ocna Mureș.

Deces 1029

Femeie, 90 ani, județ Galați.

Dată confirmare:30.04.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități:demență senilă, tulburări de coagulare, insuficiență hepatică, accident vascular cerebral, hemiplegie dreaptă, insuficiență circulatorie.

Link: contact cazuri confirmate, cămin social Sfântul Spiridon.

Deces 1030

Bărbat, 52 ani, județ Bihor.

Dată confirmare: 13.05.2020.

Dată deces: 09.05.2020. – proba necroptica

Comorbidități: miocardiopatie etanolica, ciroza hepatica toxica( etanolica), etilism cronic.

contact cu caz confirmat.

Deces 1031

Femeie, 80 ani, municipiul București.

Dată confirmare: 29.04.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: Insuficiență cardiacă cronică, cardiopatie ischemică, HTA, hipertensiune pulmonara, obezitate, tahicardie paroxistica supraventriculara, diverticuloza colonica

Deces 1032

Femeie, 70 ani, municipiul Bucuresti

Data confirmare:08.05.2020

Data deces: 12.05.2020

Comorbiditati: insuficienta cardiaca, HTA, boala aortica cu proteza metalica, fibrilatie arteriala, hipertensiune pulmonara, bloc ramura stanga, diabet zaharat tip II

Deces 1033

Bărbat, 47 ani, județ Vrancea.

Dată confirmare:13.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: fără

Deces 1034

Bărbat, 76 ani, județ Galați.

Dată confirmare:13.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: Insuficiență venoasă profundă, sd. anemic sever, hemoragie digestiva superioară, hemoragie digestiva inferioară.

Deces 1035

Bărbat, 53 ani, județ Giurgiu.

Dată confirmare: 05.04.2020.

Dată deces: 22.04.2020.

Comorbidități: infarct miocardic, HTA.

Cazul a decedat în Spitalul Colentina. Decesul nu a fost raportat județului Giurgiu. DSP Giurgiu a aflat astăzi când s-a interesat de caz.

Deces 1036

Femeie, 90 ani, județ Galați.

Dată confirmare:30.04.2020.

Dată deces: 29.04.2020.

Comorbidități: cardiopatie ischemică cronică, HTA, fibrilație arterială paroxistica, angina de effort, accident vascular cerebral, angina de efort, DZ.

Contact cazuri confirmate cămin social DSP Galați a aflat astăzi 13.05.2020, despre deces când s-a interesat de caz la căminul social.