În Suceava au fost confirmate încă două cazuri noi de coronavirus, numărul persoanelor din judeţ infectate cu noul virus fiind de patru. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că până astăzi, 17 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19.

În total au fost înregistrate alte 16 noi cazuri de îmbolnăvire, 7 în Iași, 2 în Suceava, 2 în Neamț și câte unul în Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Năsăud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au vârste cuprinse între 21 și 65 de ani.

De asemenea, din cele 184 de persoane confirmate pozitiv 16 au fost declarate vindecate și externate (15 din spitalul din Timișoara și unul de la București).

În cursul acestei zile vor mai fi externate alte trei persoane de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 3282 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 16610 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până în prezent, au fost înregistrate 36 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

În perioada 16 martie, ora 08.00 – 17 martie, ora 08.00, au fost înregistrate 1349 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 6187 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Începând de ieri, odată cu declararea stării de urgență, la nivel național au acționat aproximativ 28.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – polițiști, pompieri, jandarmi și polițiști de frontieră.

Astfel, doar în ultimele 24 de ore, pompierii și personalul SMURD au efectuat 42 misiuni de transport pentru 153 persoane către diverse unități spitalicești, precum și la centrele de carantină existente în mai multe județe din țară.

Pentru răspunsul la celelalte urgențe medicale sunt asigurate în medie de aproximativ 390 echipaje SMURD, însumând 42 autospeciale pentru transport victime multiple, 340 ambulanțe de prim-ajutor și terapie intensivă mobilă, respectiv 7 autospeciale neonatologie. În total, în misiunile curente au fost angrenați peste 5000 de pompieri.

De asemenea, au fost angrenați în misiuni specifice, ordonate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, peste 10.000 de polițiști, 4.500 de polițiști de frontieră și peste 7.000 de jandarmi.

La acest moment, pentru eficientizarea activităților de combatere a efectelor COVID-19 (coronavirus), au fost instalate 162 de corturi. Acestea sunt destinate triajului medical, fluidizării traficului la punctele de trecere a frontierei, respectiv asigurării solicitărilor pentru suplimentarea spațiilor de carantină.

„Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp”, se spune într-un comununicat de presă oficial.