Două dintre cele mai senzuale cântărețe se mută la „Fermă” (ProTV), în reality-show-ul prezentat de Mihaela Rădulescu. Otilia „Bilionera” (26 de ani) şi Claudia Pavel (34 de ani) fac parte dintre cei 18 concurenți, potrivit click.ro.

Dacă Otilia nu are experienţa emisiunilor de gen, Claudia a devenit deja expertă după evoluția la „Foard Boyard” (ProTV) şi „Exatlon” (Kanal D). „Nu mi-a fost niciodată frică de noi începuturi. Am renunțat la cariera în muzică, m-am mutat în SUA, am renunțat din nou la tot pentru a mă dedica fiului.”, a declarat Claudia Pavel, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/inca-doua-vedete-sexy-la-ferma-la-munca-sau-la-concurs-de-miss