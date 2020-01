Acuzaţiile de infidelitate se probează în cazul lui Gabi Bădălău. Nu doar atunci când forma un cuplu cu Claudia Pătrăşcanu a călcat pe ”bec”, ci şi acum. Afaceristul nu a mai avut răbdare să divorţeze la judecătorie de femeia cu care are doi copii, ci s-a cuplat cu o blondină pe care a dus-o prin vacanţe, notează click.ro. Femeia se numeşte Mădălina şi a fost măritată cu fotbalistul Gabi Enache cu care are un copil.

Tânăra se numeşte Mădălina, are aproape 30 de ani, este originară din Simeria şi are o fetiţă pe nume Anais în vârstă de 5 anişori. Are un salon de înfrumuseţare, conduce o maşină scumpă şi a investit în propriul trup în jur de 20.000 de euro: şi-a pus silicoane şi şi-a faţetat dantura. Craiul din Bolintin Vale se iubeşte de câteva săptămâni cu sexoasa blondină şi au ”consumat” până acum două vacanţe în străinătate.

