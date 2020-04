Echipele mixte formate din polițiști, polițiști local, cadre MApN și jandarmi au efectuat, vineri, 3 aprilie, verificări privind respectarea regimului de autoizolare la domiciliu și/sau carantinare, privind locațiile de carantinare precum și societățile comerciale pentru impunerea interdicțiilor pe timpul Stării de Urgență. La aceste acțiuni au participat 286 de polițiști, 110 polițiști locali, 36 de militari MApN.

Verificările au vizat 2.635 de persoane aflate în autoizolare/ carantină și 80 de unități economice. Au fost aplícate 91 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor, cu o valoare total de 230.235 lei.