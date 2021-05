Momente emoționante astăzi în satul Sf. Ilie din comuna Șcheia acolo unde doamna Elena Păstrăv a fost sărbătorită la ea acasă de ziua numelui dar și pentru împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani, eveniment care se va întâmpla sâmbătă, 22 mai. Cel care i-a organizat momentul a fost primarul Vasile Andriciuc care a venit însoțit de administratorul public, Gheorghe Cotin și viceprimarul Cristi Burac. Andriciuc i-a oferit centenarei din partea Primăriei și Consiliului Local un buchet de flori, un frumos tort și o sticlă de șampanie. Elena Păstrăv le-a mulțumit pentru gest și a ciocnit un pahar cu musafirii.

”Ne-a surprins pe toți cu glumele ei, cu bunul gust, foarte receptivă la toate urările și cu acel bun simț al omului, al gospodinei pe care nu prea îl mai găsești în ziua de azi”

Toți cei prezenți au rămas susprinși de energia și luciditatea doamnei Elena în ciuda vârstei înaintate. Vasile Andriciuc a supus-o unui fel de test de lucidate. A întrebat-o dacă știe cine este iar doamna a răspuns prompt ”Sunteți primarul care a făcut ceva pentru comună”. ”Doamna Elena Păstrăv este o femeie deosebită, o gospodină exemplară, un exemplu pentru comuna Șcheia. Bătrâna de 100 de ani ne-a primit cu brațele desfăcute, pe picioarele ei, îmbracată de sărbătoare în costum spunându-ne bine ați venit și că ne aștepta să sărbătorim. Ne-a surprins pe toți cu glumele ei, cu bunul gust, foarte receptivă la toate urările și cu acel bun simț al omului, al gospodinei pe care nu prea îl mai găsești în ziua de azi. Este încă o femeie energică și lucidă. Ne mândrim cu ea, cinstim cum se cuvine oamenii în vârstă ca ea și ne-a spus că ne așteaptă să o sărbătorim și în anii următori”, a declarat Vasile Andriciuc. El a ținut să precizeze că familia Păstrăv din care provine doamna Elena este o familie recunoscută și respectată nu doar în comuna Șcheia ci în tot județul și că se află printre cei care au impulsionat demersurile pentru restaurarea Bisericii din Sf.Ilie, ctitorie Ștefaniană din anul 1488, restaurare la care a contribuit și financiar. Elena Păstrăv a rămas văduvă cu doi copii pe când avea 23 de ani după ce bărbatul i-a murit de tifos. S-a recăsătorit după 11 ani și a mai avut trei copii. Are 7 nepoți și 11 strănepoți. De menționat că este a doua persoană care a împlinit 100 de ani sărbătorită de Primaria Șcheia în acest an.