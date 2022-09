Lucrările de asfaltare de pe strada Bogdan Vodă din municipiul Rădăuți, tronsonul până la intersecția cu strada Hipodromului, au fost finalizate astăzi. Primarul Bogdan Loghin a declarat că în zilele următoare utilajele de asfaltare vor fi mutate pe străzile Teiului și Dimitrie Dan. El a transmis rădăuțenilor că asfaltarea străzilor reprezintă o prioritate esențială a administrației Loghin.

”Vreau să aduc la cunoștință că de când am venit la Primăria Răduți s-au asfaltat 7,44 kilometri de drum. Eu zic că este un semnal bun pentru că am promis de la început că asfaltarea va fi prioritatea zero pentru mine ca și primar. Cu bucurie vă anunț că am semnat pentru fonduri europene și vor intra bani pentru asfaltat străzi încă 2,7 milioane de lei ceea ce se adună la o sumă deja primită ajungând la 580.000 de euro pentru ca să intervenim tot în asfaltări. Mai avem în plan pentru că încă nu am inaintat documentele dar suntem în curs să semnăm pentru încă 3 milioane de lei ajungând astfel pe fonduri europene la suma de 180.000 de euro care se vor reflecta în asfaltări. În afară de acești bani vom beneficia pe zona asfaltărilor de proiectul câștigat pe ”Anghel Saligny”. Acolo sunt în jur de 12 străzi și sunt peste 2 milioane de euro. Mă declar mulțumit pentru toată munca depusă și aici nu vreau să-mi asum în totalitate realizățile pentru că la Primăria Rădăuți muncim într-o echipă și vreau să le mulțumesc tuturor pentru efortul depus”, a declarat Loghin.