Lucrările pe strada Mihai Eminescu, porțiunea care face legătura între străzile 6 Noiembrie și Mărășești, au fost finalizate. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi. ”S-a turnat un nou covor asfaltic, de asemenea s-au schimbat bordurile și au fost construite noi trotuare. Tot în zona centrală lucrăm și pe str. Gherasim Buliga”, a spus Harșovschi.

