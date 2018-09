Încă o tragedie a avut loc pe străzile din municipiul Suceava. Doi tineri care se deplasau pe o motocicletă și-au pierdut viața sub roțile unui autocar, accidentul având loc în noaptea de duminică spre luni, la ora 3:00, în intersecția dintre str. Calea Obcinilor și bulevardul 1 Decembrie 1918. Potrivit ISU Suceava, în urma accidentului cei doi motocicliști au fost prinși sub roțile autocarului. În autocar se aflau 67 persoane din care 20 copii. Toți cei din autocar erau de naționalitate ucraineană și nu au avut nevoie de monitorizare pe linie medicală. La fața locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Suceava cu modulul de descarcerare.

Din primele informații motocicleta se deplasa dintre Spitalul Județean Suceava către Metro. Autocarul venea din sens opus cu intenția de a vira pe str. Calea Obcinilor și nu a acordat prioritate motocicletei.

Reamintim că alte cinci persoane au murit în urma unor accidente rutiere care au avut loc în municipiul Suceava sâmbătă seara și în noaptea de sâmbătă spre duminică.

