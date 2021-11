Grupul de Comunicare Strategică a transmis că în ultimele 24 de ore, în județul Suceava s-au raportat doar 72 de cazuri noi de coronavirus. Numărul acestora a scăzut comparativ cu cel raportat marți, când în județ au fost 110 de noi îmbolnăviri cu virusul Sars-Cov-2.

De la începutul pandemiei și până în momentul de față, în județ s-au înregistrat 37.012 de cazuri de coronavirus.

Până astăzi, 10 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.725.017 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.435 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.532.951 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.291 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 93 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile 1. Alba 32397 159 7,84 2. Arad 38872 262 8,73 3. Argeș 44001 230 6,84 4. Bacău 39708 166 4,47 5. Bihor 47274 317 9,69 6. Bistrița-Năsăud 18815 64 3,08 7. Botoșani 21898 63 3,00 8. Brașov 63143 452 8,12 9. Brăila 21668 148 7,03 10. Buzău 22881 107 6,39 11. Caraș-Severin 17902 89 4,90 12. Călărași 17161 51 4,71 13. Cluj 84012 414 8,15 14. Constanța 66463 197 6,50 15. Covasna 11987 93 4,97 16. Dâmbovița 34919 169 6,94 17. Dolj 43756 134 3,94 18. Galați 42506 216 5,31 19. Giurgiu 18836 49 5,48 20. Gorj 14681 56 3,61 21. Harghita 13317 74 4,62 22. Hunedoara 33997 187 7,19 23. Ialomița 18700 88 6,07 24. Iași 69376 225 5,30 25. Ilfov 71851 356 10,19 26. Maramureș 29959 80 3,23 27. Mehedinți 15257 37 4,95 28. Mureș 37380 267 7,30 29. Neamț 29967 133 4,39 30. Olt 25067 117 5,29 31. Prahova 60960 238 7,85 32. Satu Mare 19888 58 3,26 33. Sălaj 17153 68 5,69 34. Sibiu 40646 391 7,50 35. Suceava 37012 72 2,54 36. Teleorman 23870 236 6,18 37. Timiș 83695 290 7,24 38. Tulcea 13253 87 5,78 39. Vaslui 26025 66 3,39 40. Vâlcea 25619 250 5,47 41. Vrancea 17140 72 4,01 42. Mun. București 295123 848 8,35 43. Din străinătate** 1842 14 44. Cazuri noi nealocate pe județe 15040* -1399 TOTAL 1.725.017 6.291

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 985 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare 1 ALBA 24 2 ARAD 47 3 ARGEŞ 44 4 BACĂU 18 5 BIHOR 9 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 5 7 BOTOŞANI 3 8 BRĂILA 4 9 BRAŞOV 31 10 BUZĂU 61 11 CĂLĂRAŞI 9 12 CARAŞ-SEVERIN 14 13 CLUJ 21 14 CONSTANŢA 43 15 COVASNA 3 16 DÂMBOVIŢA 7 17 DOLJ 30 18 GALAŢI 28 19 GIURGIU 9 20 GORJ 19 21 HARGHITA 21 22 HUNEDOARA 32 23 IALOMIŢA 12 24 IAŞI 30 25 ILFOV 38 26 MARAMUREŞ 10 27 MEHEDINŢI 4 28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 131 29 MUREŞ 24 30 NEAMŢ 20 31 OLT 34 32 PRAHOVA 24 33 SĂLAJ 17 34 SATU MARE 12 35 SIBIU 10 36 SUCEAVA 24 37 TELEORMAN 20 38 TIMIŞ 37 39 TULCEA 5 40 VÂLCEA 6 41 VASLUI 40 42 VRANCEA 5 Total 985

Până astăzi, 51.888 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 09.11.2021 (10:00) – 10.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 405 decese (216 bărbați și 189 femei), din care 8 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 405 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 2 la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 16 la categoria de vârstă 40-49 ani, 31 la categoria de vârstă 50-59 ani, 95 la categoria de vârstă 60-69 ani, 147 la categoria de vârstă 70-79 ani și 110 la categoria de vârstă peste 80 ani. 365 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 12 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 28 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Au fost raportate 8 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Argeș, Constanța, Galați și Ilfov, în lunile octombrie 2021 și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 397 de decese.

Din totalul de 405 pacienți decedați, 357 erau nevaccinați și 48 vaccinați. Cei 48 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 10-19 ani și peste 80 de ani. 47 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 17.438. Dintre acestea, 1.823 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 310 sunt minori, 286 fiind internați în secții și 24 la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.476.663 teste RT-PCR și 4.788.868 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.259 de teste RT-PCR (10.350 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.909 la cerere) și 36.077 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 101.009 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 15.993 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 63.876 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 75 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.886 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 414 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 9 noiembrie, 2.537 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 470.550 lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.