În ultimele 24 de ore, în județul Suceava nu s-a mai înregistrat nici un caz nou de coronavirus, deși au fost testate nu mai puțin de 885 de persoane. Și în zilele de marți și miercuri, la nivelul județului au fost zero cazuri de Covid.

Până astăzi, 8 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 30 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile 1. Alba 21275 0 0,02 2. Arad 23680 0 0,03 3. Argeș 27472 3 0,05 4. Bacău 26089 1 0,04 5. Bihor 29286 0 0,01 6. Bistrița-Năsăud 11882 1 0,02 7. Botoșani 14190 0 0,02 8. Brașov 43687 0 0,02 9. Brăila 13299 0 0,01 10. Buzău 12585 0 0 11. Caraș-Severin 11491 1 0,03 12. Călărași 10061 0 0 13. Cluj 57620 6 0,05 14. Constanța 42959 0 0,01 15. Covasna 8557 0 0 16. Dâmbovița 22505 0 0,01 17. Dolj 26697 1 0,06 18. Galați 27664 1 0,03 19. Giurgiu 11029 0 0,04 20. Gorj 9215 0 0,01 21. Harghita 8287 0 0,01 22. Hunedoara 22872 0 0 23. Ialomița 10793 0 0,01 24. Iași 42436 3 0,03 25. Ilfov 45140 1 0,07 26. Maramureș 20416 0 0,03 27. Mehedinți 8339 0 0,01 28. Mureș 23983 1 0,03 29. Neamț 18988 2 0,04 30. Olt 14627 0 0,03 31. Prahova 35466 4 0,10 32. Satu Mare 13009 0 0,04 33. Sălaj 10950 0 0,02 34. Sibiu 26512 -1** 0,02 35. Suceava 24224 0 0,02 36. Teleorman 13720 0 0,01 37. Timiș 54366 -1** 0,04 38. Tulcea 8440 0 0,01 39. Vaslui 15994 0 0,01 40. Vâlcea 16447 0 0,03 41. Vrancea 10693 0 0 42. Mun. București 183745 6 0,04 43. Cazuri noi nealocate pe județe 430* 1 TOTAL 1.081.120 30

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**Numărul total de cazuri aferent județelor Sibiu și Timiș a fost actualizat.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 15 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare 1 ALBA 0 2 ARAD 0 3 ARGEŞ 1 4 BACĂU 1 5 BIHOR 0 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 7 BOTOŞANI 0 8 BRĂILA 0 9 BRAŞOV 0 10 BUZĂU 0 11 CĂLĂRAŞI 0 12 CARAŞ-SEVERIN 0 13 CLUJ 2 14 CONSTANŢA 1 15 COVASNA 0 16 DÂMBOVIŢA 1 17 DOLJ 0 18 GALAŢI 4 19 GIURGIU 0 20 GORJ 1 21 HARGHITA 0 22 HUNEDOARA 1 23 IALOMIŢA 0 24 IAŞI 0 25 ILFOV 0 26 MARAMUREŞ 0 27 MEHEDINŢI 0 28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 29 MUREŞ 0 30 NEAMŢ 0 31 OLT 0 32 PRAHOVA 0 33 SĂLAJ 0 34 SATU MARE 0 35 SIBIU 0 36 SUCEAVA 0 37 TELEORMAN 0 38 TIMIŞ 0 39 TULCEA 0 40 VÂLCEA 1 41 VASLUI 0 42 VRANCEA 0 TOTAL 15

Până astăzi, 34.168 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 07.07.2021 (10:00) – 08.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 70 decese (50 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeş, Brașov, Botoșani, Cluj, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Mureș şi Municipiul Bucureşti.

67 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

Astfel, 1 dintre acestea s-a produs în luna septembrie 2020, 1 în octombrie 2020, 6 în noiembrie 2020, 10 în decembrie 2020, 9 în ianuarie 2021, 9 în februarie 2021, 18 în martie 2021, 9 în aprilie 2021 și 4 în luna mai 2021, în județul Argeş, Brașov, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Mureș şi Municipiul Bucureşti.

Dintre cele 70 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 31 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 12 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

67 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 358. Dintre acestea, 57 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.441.733 de teste RT-PCR și 1.548.258 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.251 de teste RT-PCR (6.763 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.488 la cerere) și 13.612 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 1.963 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 668 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 21.503 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 39 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 212 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 431 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 7 iulie, 362 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 121.600 de lei.