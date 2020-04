De vineri şi până sâmbătă, în judeţul Suceava un a fost raportat nici un sucevean videcat de noul coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, în cursul zilei de sâmbătă erau 339 de persoane din judeţul Suceava au fost declarate vindecate, acelaşi număr înregistrat ca şi în ziua de vineri. De asemenea, 854 de persoane au fost externate din spitalele sucevene. La nivelul județului Suceava, astăzi 25 aprilie 2020, se aflau în carantină instituționalizată 484 de persoane iar în izolare voluntară la domiciliu 525 de persoane. Până în prezent au ieșit din carantină 1667 persoane, iar din autoizolare 13374 de persoane.

Prefectul judeţului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat că pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au acționat 491 cadre M.A.I. și anume 382 polițiști, 97 jandarmi și 4 polițiști de frontieră precum și 105 polițiști locali și 48 militari MApN, în total fiind organizate 250 de patrule.

El a spus că în ultimele 24 de ore au fost executate 58 misiuni, cele mai multe pentru verificarea respectării interdicțiilor privind deplasarea/libera circulație. Au fost verificate 541 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse și nu au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare.

În total au fost constatate și aplicate 94 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 168.885 lei. Totodată au fost constatate 7 de infracțiuni în context din care 3 de zădărnicirea combaterii bolilor, 2 fals în declarații și 2 alte infracțiuni, fiind cercetate 6 persoane.

În ultimele 24 de ore au fost depistate 102 persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației, pentru care au fost constatate și aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale în valoare totală de 134500 lei.

Personalul MAI din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava și pentru asigurarea zonei de protecție, în ultimele 24 de ore, au constatat 15 fapte de natură contravențională (11pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 4 alte contravenții în context). Valoare totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 30570 lei 14000 pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 16570 alte contravenții în context).