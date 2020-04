Încă șase decese cauzate de COVID-19 aun fost înregistrate la nivel național astfel încăt numărul lor a ajuns la 357. Este vorba de persoane cu vârste cuprinse între 50 și 82 de ani din Arad, Sibiu, Vrancea, Botoșani, Iași și Alba.

Deces nr. 352

Bărbat, 64 ani din județul Arad.

Data internării: 08.04.2020 – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – secție gastroenterologie; pe 10. 04.2020 este transferat la ATI.

Dată recoltare: 11.04.2020

Data rezultatului: 11.04.2020.

Dată deces: 14.04.2020.

Antecedente: AVC hemoragic, hemiplegie dreapta, HTA, atrofie corticală

Deces nr. 353

Femeie, 50 ani din județul Sibiu.

Data internării: 14.04.2020 – Spitalul Clinic Județean Sibiu – stare gravă – ATI

Data recoltării și confirmarii: 14.04.2020

Dată deces: 14.04.2020.

Nu se cunosc antecedentele patologice.

Deces nr. 354

Femeie, 77 ani din județul Vrancea.

Dată recoltare: 12.04.2020.

Data rezultatului: 14.04.2020.

Dată deces: 14.04.2020.

Antecedente patologice: Insuficiență renală cronică (dializă), insuficiență hepatică, insuficiență cardiacă, sechele IMA, hepatită cronică cu virus C.

Deces nr. 355

Bărbat, 74 ani din județul Botoșani.

Data internării: 07.04.2020 – Spitalul Județean de Urgență Mavromați – Botoșani pe Secția medicină internă.

Data recoltării: 09.04.2020

Data rezultatului: 09.04.2020

Dată deces: 14.04.2020

Afecțiuni pre-existente: Boală cardiovasculară, HTA.

Deces nr. 356

Femeie, 82 ani din județul Alba.

Data internării: 08.04.2020 – Spitalul Municipal Blaj

Data recoltării: 06.04.2020

Data rezultatului: 07.04.2020

Dată deces: 14.04.2020

Boli preexistente: bronhopneumopatie bilaterală SARS-CoV-2, insuficiență respiratorie acută.

Deces nr. 357

Bărbat, 78 ani din județul Iași.

Contact cu caz confirmat

Data debut: 9.04.2020

Refuză internarea după consultul medicului.

Dată deces: 12.04.2020 la domiciliu.

Data recoltării: 13.04.2020

Data confirmării: 14.04.2020

Afecțiuni pre-existente: DZ, HTA, Cardiopatie ischiemica, emfizem pulmonar.