Inspectoratul Școlar Județean Suceava a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Națională, după soluționarea contestațiilor, sesiunea 2022.

În urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 84,4% (4886 de candidați), în creștere cu 0,10% (6 elevi) față de rezultatele inițiale (84,3%).

A crescut numărul candidaților cu media generală de 10, de la 8 la 9 (+ 1 în raport cu prima afișare, absolvent de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava).

La proba de Limba și literatura română, 5136 de candidați (88,64%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 23 candidați au obținut nota 10 (+ 1 în raport cu prima afișare).

La Matematică, 4669 de candidați (80,62%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 87 de candidați au obținut nota 10 (+ 1 în raport cu prima afișare).

Au fost depuse 601 de contestații. La disciplina limba și literatura română, soluționarea contestațiilor a modificat 259 note prin creștere și 92 note prin scădere. La această disciplină 21 note au rămas nemodificate. La disciplina matematică, soluționarea contestațiilor a modificat 121 note prin creștere și 78 note prin scădere. La această disciplină 30 note au rămas nemodificate.

Rata de participare a fost de 94,3%.

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 4 – 11 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat (14 iulie).