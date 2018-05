Brandul de ceasuri Sector are o istorie indelungata in productia de piata. Totusi, este un brand nisat, de care nu foarte multi au auzit. Ei se diferentiaza insa prin niste principii extrem de clare: daca vrei un ceas rezistent, cu un design italian, indestructibil si caracteristic pentru un comportament si o viata activa, ceasurile Sector sunt raspunsul.

Preturi extrem de accesibile pentru noua colectie

Din dorinta de a face brandul cunoscut la scara larga, producatorii au intrat pe piata in 2018 cu o strategie noua. Au acaparat piata ceasurilor de lux, cu preturi normale – 100 – 200 euro pentru un model.

Ba mai mult, ceasurile au inceput sa fie vizibile din ce in ce mai mult prin intermediul site-urilor de vanzare diverse – ebay, Amazon etc.

Ati putea crede ca un ceas de acest tip nu este neaparat unul de lux. Insa purtatorii au intarit aceasta campanie printr-o multime de reviewuri pozitive, astfel incat oamenii sa invete despre acest ceas si sa fie curiosi sa-l cumpere.

In conditiile in care din ce in ce mai multe ceasuri ale brandurilor cunoscute acapareaza piata, Sector este brandul care are un raspuns tuturor, in acest an.

Noua colectie contine atat ceasuri cu aspect luxos, cu accesorii din piele, curele personalizate, dar si ceasuri sport, din silicon si ceasuri quartz din otel. Asadar, diversitatea si preturile extrem de atractive au inceput sa-si spuna cuvantul in cazul Sector.

Cifra de afaceri in 2017 si previziuni ale companiei pentru anul acesta

Cifra de afaceri a grupului detinator Sector No Limits a atins 160 de milioane de euro anul trecut, iar previziunile sunt extrem de pozivite in ceea ce priveste finalul 2018. Italienii considera ca ar putea sa-si maximizeze profitul cu circa 10 – 20% doar din sectorul de ceasuri. In conditiile in care piata de ceasuri de lux are o scadere drastica in ultimii ani, aceasta urcare pe plan mondial a grupului ar fi o adevarata victorie.

Brandul de ceasuri Sector No Limits este detinut de grupul de firme (din 2006), ceasruile fiind initial produse de catre Filippo Giardiello, brandul luand nastere in anul 1980, in Napoli, Italia.