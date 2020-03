Au fost înregistrate încă 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. România a ajuns la un număr de 34 decese

31. Bărbat, 65 ani, jud. Arad, internat în Spitalul Județean Arad, transferat în data de 22.03.2020 în secția, iar în data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara. Decedat în data de 28.03.2020. Comorbiditati HTA, obezitate.

32. Bărbat, 67 ani, jud. Constanța, internat în Spitalul de Boli Infecțioase Constanța din 25.03.2020. Decedat în 28.03.2020. Comorbiditati HTA, diabet zaharat.

33. Bărbat, 43 ani, jud Suceava, pacient cu arsuri, transferat de la Spitalul Județean de Urgență Suceava și operat în Spitalul de Chirurgie Plastică și Reparatorie București. Decedat 28.03.2020.

34. Femeie, 61 ani, jud Hunedoara, internată în ATI Spitalul Județean Deva, confirmata cu COVID 19 în data de 28.03.2020, decedată în 23.03.2020. Comorbiditati boli cardiovasculare.

In toate cazurile sunt anchete epidemiologice realizate sau în desfășurare.