Foresta Suceava va semna în această săptămână cu Franck Abdoulaye Kanote, un mijlocaș ofensiv francez, în vârstă de 22 de ani, care a evoluat în trecut pentru echipa de tineret de la PSG în UEFA Youth League.

Kanote are posibiltatea să debuteze în tricoul ”galben-verde” în meciul amical pe care trupa antrenată de Ivan Gvozdenovic îl are programat vineri, de la ora 12.00, la Piatra Neamț, în compania divizionarei secunde Aerostar Bacău.

Abdoulaye Kanote este a șasea achiziție efectuată de Foresta în intersezon, după francezul Yanis Zouaoui, sârbii Darko Terzic și David Knezevic, basarabeanul Ion Postică și juniorul Darius Vultur.

De asemenea, gruparea suceveană l-ar putea înregimenta în perioada următoare și pe Wilfried Tchamako, fundașul francez fiind deocamdată în probe pe Areni.

Pe lângă amicalul de vineri cu Aerostar, până la reluarea Ligii a III-a, Foresta mai are programate alte cinci meciuri amicale cu Sporting Vaslui (16 februarie), CSM Focșani (20 februarie), Ştiința Miroslava (24 februarie), Dacia Unirea Brăila (27 februarie) și Şomuz Fălticeni (3 martie).