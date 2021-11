Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, colonelul Ionel Postelnicu în vîrstă de 49 de ani, a fost avansat la gradul de general de brigadă, cu o stea, vineri, 26 noiembrie, în ajunul Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României.

Avansarea în grad s-a făcut prin decret al președintelui României, Klaus Iohannis.