Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține că începînd de anul viitor pe Aeroportul de la Salcea va opera încă o companie aeriană, dar și că va mai fi introdusă cel puțin o destinație externă. În prezent, de la Suceava sînt efectuate zboruri externe către Italia și Marea Britanie. Pe timp de vară au fost operate curse și spre destinații din Turcia și Grecia. Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a afirmat că sînt evaluate ofertele pentru construirea noului terminal de pasageri. La ora actuală, la Aeroportul din Salcea există un terminal improvizat din containere.

