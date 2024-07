Primăria municipiului Suceava a mai făcut un pas pentru atragerea celor 400 de milioane de euro de la Comisia Europeană prin programul „Climatic City”. „Am participat la Iasi,la Palatul Culturii la Conferinta M 100,privind sprijinul orașelor selectate in misiunea”100 de orașe europene inteligente si neutru din punct de vedere climatic până anul 2030”.

S-a discutat despre procedura de selectare a celorlalte 10 orașe din România,pe lânga cele 3 orase selectate de Comisia Europeană. Municipalitatea suceveană a depus Programul de investitii impreună cu Univesitatea Stefan cel Mare de la Suceava,in valoare de 400.000.000 euro si Planul de actiune pentru semnarea Contractului climatic city cu Comisia Europeană ,sperăm să semnăm in aceasta toamnă contractul. In luna septembrie această caravană M 100,va ajunge la Suceava”, a declarat Lungu.