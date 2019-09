Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a purtat discuții în Bazar în legatura cu incalzirea acestui complex comercial și a găsit soluțiile pentru a obține avizul de securitate la incendii de la ISU Suceava. ”Ca sa putem obtine avizul de la ISU, sunt necesare anumite restrictii la chioșcurile de pe Aleea principala,in ideea ca nu vor avea acces dublu din interiorul Halei modernizate si totodata de pe Aleea principala. Am convenit in urma discutiilor purtate in prezenta proiectantului sa aiba acces numai de pe alee si sa fie izolati de restul bazarului. Am stabilit un termen de o saptamana sa dea fiecare comerciant acceptul scris ,vizavi de cele discutate sa putem merge mai departe cu acest proiect. In bugetul pe acest an avem prinsă suma de 1.000.000 lei pentru aceasta investitie”, a declarat Lungu.