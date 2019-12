Primăria municipiului Suceava s-a mai ales cu un premiu acum la final de an: ”Best Public Transport Project” pentru cel mai bun proiect de transport public local, premiu prezentat de primarul Ion Lungu în cadrul conferinței de presă săptămânale. Acesta vine după Premiul de Execelență pentru transport public local obținut din partea Asociației Municipiilor din România la Gala care a avut loc recent la București acțiunea aflată sub înaltul patronaj al Președinției României. Premiul ”Best Public Transport Project” a fost decernat de către Asociația Română pentru Smart City în cadrul Galei Smart City de la București pentru proiectul ”Electromobilitate-vehicule electrice pentru o municipalitate” derulat de Primăria Suceava cu fonduri elevețiene. ”Aceste premiu ne onorează. Noi avem mai multe proiecte pe smart city iar acesta pentru care am primit premiu este unul dintre ele. Astăzi Suceava este un oraș verde iar ținta noastră în perioada următoare este să ne transformăm în untr-un oraș smart city și avem deja vreo 5-6 proiecte în acest sens”, a declarat primarul Ion Lungu.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings