Medicul veterinar rădăuțean Octavian Ilisoi a fost numit vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat la Autoritatea Națională Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia îi aparține premierului Mihai Tudose și a fost publicată în Monitorul Oficial din 21 decembrie. Începînd cu 5 noiembrie 2012, Octavian Ilisoi a fost pentru o perioadă șeful interimar al DSVSA Suceava. La acea avea vreme, el era membru PNL. Acum, veterinarul Ilisoi este membru ALDE. Amintim că alți doi suceveni dețin funcții importante la nivel guvernamental și anume Eugen Constantin Uricec, secretar de stat la Ministerul Mediului, Tiberius Brădățan subsecretar de stat la Ministerul Sănătății și Cristian Șologon, subsecretar de la stat la Ministerul Dezvoltării Regionale.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating