Încasările din taxe și impozite la Primăria municipiului Suceava sunt mai mari cu 18,91% în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit primarului Ion Lungu, s-au încasat în plus aproape 2 milioane de euro. La persoanele fizice încasările au fost mai mari cu 24,1% iar la persoanele juridice cu 15,72%. Un procent de 7,2% din plăți s-au făcut în sistem online. ”Sunt mulțumit de încasări. Am stins toate datoriile și am trecut prin zero la 31 martie”, a spus Ion Lungu.