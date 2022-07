Încasările Primăriei municipiului Suceava din taxele și impozitele locale de la persoane și agenți economici la sfârșitul semestrului I al acestui an sunt mai mari cu 7,55% față de perioada similară a anului trecut în cifre absolute însemnând 3,846 de milioane de lei. Potrivit primarului Ion Lungu, în primul semestru al acestui încasările totale la Primăria Suceava au atins cifra de 56,824 de milioane de lei în timp ce în primul semestru al anului trecut cifra a fost de 52,977 de milioane de lei. Un lucru îmbucurător, a arătat Lungu, aproape 20% din plăți s-au făcut în sistem electronic. Lungu a ținut să precizeze că încasările au fost mai mari în condițiile în care nu s-au majorat taxele și impozitele locale. ”Noi nu avem țintă să creștem taxele și impozitele locale. Ținta noastră este de a dezvolta, de a crește masa credală, de a găsi alte surse de impozitare, pe cei carte nu au declarat, cei care construiesc și eu mă bucur că lucrurile merg bine. Azi Primăria Suceava nu are nici un fel de datorie”, a spus primarul.

