Încasările la bugetul local al municipiului Suceava acum la început de an sunt sub așteptările autorităților. O situație prezentată de primarul Ion Lungu în cadrul conferinței de presă de astăzi arată că până la data de 15 martie încasările din taxe și impozite locale se situează la 97,02% din încasările aceleași perioade a anului trecut. Concret, până acum s-au încasat 19,605 milioane de lei față de 20,207 milioane de lei în perioada similară a anului trecut. Cei mai buni platnici sunt cetățenii care au achitat mai mult cu 7,19% față de 2020. Mai exact de la persoane fizice s-au încasat în acest an 7,6 milioane de lei în condițiile în care în aceeași perioadă a anului trecut suma a fost de 7,097 milioane de lei. De la agenții economici s-a strâns 75% din suma de anul trecut. Firmele au plătit către bugetul local în acest an doar 3,847 de milioane de lei față de 5,126 de milioane de lei anul trecut. ”Aștept cu nerăbdare data de 31 martie să vedem care vor fi încasările după primul trimestru. Sper să fie măcar la nivelul celor din primul trimestru al anului trecut”, a spus Lungu.