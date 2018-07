Încasările Primăriei Suceava sunt mai mici decât se preconizase la început de an. Viceprimarul Lucian Harșovschi a afirmat că, în primul semestru, s-au încasat 121,6 milioane de lei, reprezentând 61,6% din ceea ce se estimase. El a mai spus că, tot în primele șase luni din 2018, municipalitatea a primit din cote defalcate din impozitul pe venit 32,9 milioane de lei, față de 36 de milioane în același interval din 2017. Viceprimarul speră să vină și alți bani la buget pentru că la venituri proprii încasările se cifrează la 86,6 milioane de lei, respectiv 60% din cît s-a prevăzut. Lucian Harșovschi a spus: „Economia nu chiar duduie, mai are puțin și bubuie, dar încercăm din surse proprii și din fonduri nerambursabile să facem ca acest municipiu să-și continue calea spre dezvoltare”. El a adăugat că în ședința de mâine a Consiliului Local ar urma să fie aprobată prima rectificare bugetară mai importantă din acest an. Lucian Harșovschi a declarat că majoritatea banilor vor merge către învățământ. Este vorba despre 1,9 milioane de lei, dintre care 1,2 milioane pentru investiții, 660.000 de lei pentru reparații, iar diferența pentru cheltuieli de funcționare.