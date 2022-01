Un puternic incendiu soldat cu pagube mari a izbucnit astăzi la o gospodărie din satul Hurjuieni, informează ISU Suceava. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 19:30.

Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți împreuna cu lucrătorii SVSU Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Voitinel, Gălănești și Bilca cu 10 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

Au ars acoperișul unei case de locuit pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, anexele gospodărești pe o suprafață de aproximativ 65 de metri pătrați și un garaj pe o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați. În incendiu au mai ars si circa 5 metri cubi lemn de foc. S-au degradat tavanul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați și pereții portanți pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrice lăsate sub tensiune.