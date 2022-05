Un incendiu de proporții a izbucnit, astăzi, într-o gospodărie din localitatea Râșca. Porivit ISU Suceava, la fața locului intervin pompieri militari și civili cu opt autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta la anexele gospodărești și la acoperișul casei de locuit, corp comun, cu pericol de propagare la un gater aflat în apropiere. În incendiu au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați și anexele gospodărești, corp comun, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Au mai ars două autoturisme și alte bunuri din interiorul anexelor. Din fericire nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit și depozitul de material lemnos. Incendiul este lichidat iar pompierii lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative produse de acesta.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating