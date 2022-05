Pompierii militari suceveni, de la subunitățile din Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, au intervenit cu 6 autospeciale de stingere, 2 autoscări mecanice și 2 ambulanțe SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit la clădirile unei societăți comerciale cu profil de prelucrare a lemnului. De asemenea, din partea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Vatra Dornei s-a intervenit cu două utilaje pentru îndepărtarea elementelor de construcție afectate de flacări.

În sprijinul forțelor de intervenție au fost trimise și două echipaje de la ISU Bistrița-Năsăud și alte trei de la Detașamentele Fălticeni și Rădăuți, însă acestea au fost întoarse din drum, după ce incendiul a fost localizat și nu a mai fost necesar ajutorul acestora.

Incendiul a fost observat și anunțat cu întârziere, astfel încât, la sosirea echipajelor, ardeau generalizat mai multe construcții, cu pericol de propagare la clădirile proprietăților învecinate.

Un al factor favorizant pentru dezvoltarea rapidă a flăcărilor a fost cantitatea mare de masă lemnoasă, inclusiv construcțiile fiind majoritare din lemn și/sau pe structură metalică.

Au ars: centrala termică, o hala producție brichete, o hală producție peleți, o hală debitare gater, o hală metalică pentru uscare cherestea, o anexă cu destinație „locuință”, un depozit de rumeguș și o hală producție-prelucrare masă lemnoasă.

S-au degradat utilaje pentru prelucrarea lemnului și alte bunuri specifice activității. De asemenea, s-a degradat o fereastră din PVC de la o locuință învecinată, pe o suprafață de aproximativ 6 metri pătrați.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit, produs la mașini, utilaje și aparate tehnologice lăsate sub tensiune.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

La ora transmiterii datelor (7:00), pompierii militari lucrau pentru identificarea și lichidarea focarelor ascunse și pentru îndepărtarea elementelor de construcție afectate de incendiu.

Suprafața totală afectată este de aproximativ 1.000 de metri pătrați