Militarii Detașamentului de Pompieri Fălticeni au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit la o casă de locuit din localitatea Slatina, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU, Alin Găleată.

La sosirea pompierilor militari, incendiul era localizat de către lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slatina și se manifesta la interior, într-o cameră și pe holul locuinței (cu o suprafață totală de aproximativ 30 mp).

Au ars obiecte de mobilier, materiale textile și alte bunuri. S-au degradat elemente de tâmplărie.

Pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical proprietarului, în vârstă de 53 de ani, care a suferit arsuri pe față și pe mâini. Ulterior, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, prin efect termic, din cauza amplasării necorespunzătoare a materialelor combustibile față de sistemul de încălzire (sobă cu acumulare de căldură).

Incendiul a fost lichidat la ora 17:45 și au fost salvate restul casei de locuit, precum și alte două locuințe și o anexă, aflate în imediata vecinătate.

