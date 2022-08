Un puternic incendiu a izbucnit în această seară într-o gospodărie din localitatea Bivolărie, informează ISU Suceava. Incendiul se manifestă la adăpostul de animale și la casa de locuit.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2. La puțin timp au fost suplimentate forțele și mijloacele de intervenție.

Proprietara locuinței, în vârstă de aproximativ 40 de ani a suferit un atac de panică. Aceasta a fost preluată de către echipajul SMURD B2 venit în sprijin de la Detașamentul Rădăuți și este transportată la spital.