Un puternic incendiu a izbucnit în această dimineață la un gater din Bilca, informează purtătorul de cuvât al ISU, Alin Găleată. Apelul la 112 a fost inregistrat la ora 4:49. A ars hala gater, construita din lemn, cu invelitoare din tabla, pe o suprafata totala de aproximativ 600 mp. Au mai ars cherestea si alte materiale prelucrate din lemn, utilajele pentru debitare (circular, gater, forestor etc.) si altele. Au fost salvate o alta hala, un depozit de material lemnos si o casa de locuit. Au intervenit pompierii militari din Vicovu de Sus si Radauti, impreuna cu SVSU Bilca, Voitinel, Vicovu de Sus, Fratautii Noi si Fratautii Vechi, in total cu 12 autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. Nu s-au inregistrat victime. In momentul de fata se lucreaza pentru lichidarea ultimelor focare si nu mai sunt probleme deosebite. Potrivit ISU Suceava, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric cu izolația deteriorată. Incendiul a fost stins în jurul orei 8:30, însă o autospecială a pompierilor militari de la Garda de Interventie Vicovu de Sus a rămas în zona pentru supraveghere.