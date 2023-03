O gospodărie din localitatea Pătrăuți a fost cuprinsă de flăcări astăzi după amiază. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava împreună cu lucrători ai SVSU Pătrăuți cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2. Incendiul se manifestă la nivelul casei de locuit și la o anexă. Incendiul a fost localizat, se lucrează pentru lichidarea acestuia.

