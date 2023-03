Un puternic incendiu a izbucnit în această dimineață la o casă de locuit din comuna Mălini. Potrivit ISU Suceava incendiul se manifestă la acoperișul casei de locuit cu pericol de propagare la restul construcției. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni, împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din zonă cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2. Incendiul s-a manifestat la acoperișul casei de locuit și la o anexă pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Proprietara locuinței a suferit un atac de panică și a fost monitorizată de către echipajul SMURD B2. Femeia a refuzat transportul la spital. Pompierii La lucrează pentru lichidarea incendiului și pentru îndepărtarea efectelor negative produse de acesta.

