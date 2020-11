O vilă situată în cartierul sucevean Zamca, vizavi de magazinul „Profi”, a luat foc astăzi, în jurul orei 13.00. Când au ajuns pompierii militari, incendiul se manifesta la demisolul imobilului și nu existau probleme deosebite. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale pentru stingere și o ambulanță SMURD.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating