O gospodărie din Bivolărie-Vicovu de Sus a luat foc, la miezul nopții trecute, din cauza unui scurtcircuit produs la un cablu cu izolația deteriorată. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Flăcările au mistuit acoperișurile casei și anexelor, dar și al unui magazin de încălțăminte, construcții corp comun, pe o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați. Au mai ars anexele și bunurile din interior, precum și marfă, documente ale societății comerciale și alte bunuri din magazin. De asemenea, s-au degradat tavanele, pereții și bunuri din interiorul locuinței. Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale și au salvat bunurile materiale de la parterul casei și două locuințe din imediata vecinătate.

