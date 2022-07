Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 23:00, in zona unui loc de joaca din centrul municipiului Suceava, informează ISU Suceava. ”Cel mai probabil, din cauza fumatului in locuri nepermise a ars un ansamblu format din tobogan, scranciob si balansoar, inclusiv covorul din tartan (cauciuc), pe o suprafata de aproximativ 20 de metri patrati. Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala de stingere si au lichidat incendiul in jurul orei 1:00.”, au transmis pompierii.

