Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Suceava, au intervenit cu 3 autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din municipiul reședință de județ.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la o casă de locuit și la anexele gospodărești, cu pericol de propagare la construcțiile învecinate.

Incendiul a fost lichidat la ora 2:10.

Au ars o anexă din lemn pe 32 mp, astereala din lemn a casei de locuit pe 32 mp, tâmplărie din lemn, obiecte de mobilier, un metru cub lemn de foc, 12 stupi de albine, materiale textile și altele. S-au degradat podul și aproximativ 30 mp din pereții casei de locuit. De asemenea, s-au deteriorat 3 metri liniari de lambriu din plastic, de la o anexă învecinată.

Flăcările au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scânteilor provenite dintr-un foc deschis în spații deschise.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit a proprietarului, precum și o locuință și două construcții anexe din imediata vecinătate.

